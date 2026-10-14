Уровень химвеществ в воздухе Аксая пришел в норму после пожара
В Аксае после пожара на складах «Аксайкардандеталь» содержание химеществ в воздухе пришло в норму. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», огонь вспыхнул в складском помещении с пластиковой продукцией на улице Гагарина. Сигнал о пожаре поступил в 16:10. К 17:30 площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. По данным районного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 16:47 загорелся второй склад, а через 11 минут обрушилась стена здания.
МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Ведомство сообщило, что пламя и дым быстро распространяются из-за сильных порывов ветра, а тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации привлекли 66 человек и 26 единиц техники. Затем силы увеличили более чем до 100 человек и 36 машин. Администрация района направила к складам водовозы.
К вечеру 13 октября пожар локализовали на 9 тыс. кв. м. В жилых районах Аксая специалисты выявили в воздухе повышенное содержание взвеси и сажи. К 7:42 в среду, 14 октября, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории складов «Аксайкардандетали». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.