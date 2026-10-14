Воронежский санаторий Дзержинского стал первым в «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности – 2026»

Поток гостей демонстрирует устойчивый рост: если в 2024 году здравница приняла более 8 тыс. человек, то в 2025-м — уже более 11 тыс. За 2026 год на сегодняшний день санаторий посетили уже более 10,5 тыс. человек. Штат компании за несколько лет также заметно вырос: с 51 сотрудника в 2022 году до 163 в 2025-м, при этом за последний год численность увеличилась на 23%.