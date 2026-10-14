Воронежский санаторий Дзержинского стал первым в «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности – 2026»
14.10.2026, 12:28
За последние годы здравница кардинально преобразилась: полностью обновился медицинский центр, появились современные кабинеты и новое оборудование. Изменились и жилые корпуса — благодаря новому дизайну и продуманному интерьеру номера стали комфортными. Именно этот симбиоз сильной медицинской базы и обновленного номерного фонда высоко оценили эксперты.
Успешная масштабная реновация помогла санаторию получать признание на престижных отраслевых конкурсах. Санаторий имени Ф.Э. Дзержинского подтвердил статус лидера отрасли, став победителем и призером конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности — 2026».
В конкурсе, где участвовали 103 проекта со всей страны, здравница заняла 1 место в номинации «Лучшее медицинское отделение» и 2 место — «Лучший номер».
Награды вручили 29 сентября в Москве на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны». Оба достижения — это признание на федеральном уровне: к победе в конкурсе добавился и уверенный рост в рейтинге инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», где по итогам 2025 года санаторий поднялся с 97-го сразу на 62-е место.
Комфорт и досуг
Санаторий активно развивает программы привлечения гостей, делая ставку на концепцию профилактического и лечебного отдыха. Всего в санатории 9 лечебных программ, 52 кабинета, более 90 единиц передового медицинского оборудования, включая оборудование, которое не имеет аналогов в регионе. Согласно раскрытым данным, номерной фонд санатория насчитывает 230 номеров, включая коттедж (42 комнаты, 144 номера категории «комфорт», 35 «люксов», 8 «люкс-студий»).
Поток гостей демонстрирует устойчивый рост: если в 2024 году здравница приняла более 8 тыс. человек, то в 2025-м — уже более 11 тыс. За 2026 год на сегодняшний день санаторий посетили уже более 10,5 тыс. человек. Штат компании за несколько лет также заметно вырос: с 51 сотрудника в 2022 году до 163 в 2025-м, при этом за последний год численность увеличилась на 23%.
Для воронежской области это не только новые рабочие места. Обновление инфраструктуры напрямую работает на цели нацпроекта «Туризм и гостеприимство», делая регион центром медицинского туризма.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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