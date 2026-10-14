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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону учителям предоставят право на бесплатную юридическую помощь

Законодательное собрание Ростовской области поддержало инициативу о расширении права на бесплатную юридическую помощь. Соответствующие изменения внесены в областной закон «О бесплатной юридической помощи», сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
Поправки предоставляют учителям возможность бесплатно получать юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью. В том числе речь идет о реализации трудовых прав, социальных гарантиях и получении мер поддержки.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону на законодательном уровне ограничили продажу топлива несовершеннолетним.
Константин Соловьев