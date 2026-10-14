Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №190

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

Вклад НОВИКОМа доступен пользователям платформы «Финуслуги»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил вклад, разработанный для пользователей финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи. Сотрудничество с крупнейшей финтех-площадкой страны открывает новый канал доступа к продуктам НОВИКОМа и усиливает присутствие банка в цифровой финансовой экосистеме.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В настоящее время на платформе «Финуслуги» доступен депозит «Капитал НОВИКОМ». Продукт разработан с учетом актуальных рыночных условий и ориентирован на клиентов, которые ценят сочетание привлекательной доходности и гарантированной защиты капитала. Сроки действия вклада составляют 91 или 181 день. Доходность равна 12,9% годовых, а минимальная сумма размещения средств - 1 млн руб.
Интеграция с платформой «Финуслуги» подчеркивает приверженность банка современным тенденциям финансового сектора и отвечает запросам аудитории на удобное управление сбережениями. Для открытия депозита «Капитал НОВИКОМ» не требуется посещения офиса и наличия каналов дистанционного банковского обслуживания: процедура оформления занимает несколько минут и доступна из любой точки страны.
«Благодаря платформе «Финуслуги» продукты НОВИКОМа становятся еще доступнее для сотрудников ключевых промышленных предприятий. Мы получаем возможность говорить с ними на языке скорости и удобства, что соответствует современным тенденциям рынка, а также способствует повышению лояльности наших клиентов. Анализируя накопленный опыт, мы продолжим развивать присутствие в цифровой финансовой экосистеме», — cказал старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.
«Финуслуги» — первый в России финансовый маркетплейс, созданный Московской биржей по инициативе Банка России. Платформа предоставляет пользователям возможность дистанционно приобретать финансовые продукты: открывать вклады, оформлять кредиты, страховки, покупать золото и заводить брокерские счета онлайн.

***

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

***

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

***

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
«Новости бизнеса». Пресс-релизы. «Ъ-Уфа»
Новикомбанк. Партнерский проект «Ъ-Уфа»