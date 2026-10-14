ФАС выявила нарушения в закупке пожарной автоцистерны для парка «Кисловодский»
14.10.2026, 11:22
Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило нарушения в закупке пожарной автоцистерны национальным парком «Кисловодский». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Поводом для разбирательства стала жалоба на противоречия в требованиях к техническим характеристикам автомобиля. Как установила комиссия, в документации парка было разрешение Минпромторга России на закупку промышленной продукции иностранного происхождения. При этом заказчик включил в извещение дополнительные характеристики, не предусмотренные разрешением.
В частности, для длины, массы, высоты и ширины автомобиля, а также мощности двигателя были установлены диапазоны значений, хотя разрешение предусматривало конкретные параметры. Кроме того, по одной из позиций в извещении отсутствовали функциональные, технические и качественные характеристики товара.
По оценке антимонопольного ведомства, отсутствие этих данных не позволяет участникам закупки в полной мере определить требования к продукции и подготовить заявки в соответствии с условиями заказчика.
ФАС выдала предписание об устранении нарушений. Отмечается, что должностным лицам грозят штрафы.