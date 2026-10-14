ФАС выявила нарушения в закупке пожарной автоцистерны для парка «Кисловодский»

В частности, для длины, массы, высоты и ширины автомобиля, а также мощности двигателя были установлены диапазоны значений, хотя разрешение предусматривало конкретные параметры. Кроме того, по одной из позиций в извещении отсутствовали функциональные, технические и качественные характеристики товара.