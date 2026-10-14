В Анапе направят почти 30 млн рублей на питание воспитанников детсадов
14.10.2026, 11:05
Управление формирования и исполнения муниципального заказа администрации Анапы объявило конкурс на организацию горячего питания воспитанников 12 детских садов. Начальная цена контракта составляет 29,8 млн руб. Заявки принимали с 24 сентября по 14 октября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы.
Рассмотрение и оценку вторых частей заявок должны завершить 16 октября, а дату подведения итогов определения исполнителя назначили на 19 октября. Контракт должен вступить в исполнение с даты заключения и завершиться 27 января 2027 года. Конкурс проводится в электронной форме на площадке РТС-тендер в соответствии с ч. 19 ст. 48 федерального закона №44-ФЗ.
Питание планируют организовать в 12 детских садах Анапы и Анапского района. В перечень вошли детсады №1 «Ручеек» на улице Новороссийской, №3 «Звездочка» на улице Астраханской, №5 «Волна» на улице Таманской, № 8 «Огонек» в селе Благовещенская, №10 «Светлячок» на улице Некрасова, №12 «Солнышко» и №13 «Теремок» в 12-м микрорайоне, №14 «Тополек» там же, №16 «Пчелка» на улице Таманской и №17 «Колобок» на пересечении улиц Протапова и Новороссийской. Также услуги предусмотрены для детского сада №19 «Казачок» в селе Сукко и №23 «Кубаночка» в селе Джигинка.
Начальная стоимость контракта составляет 29 884 480,77 руб. В опубликованных сведениях о закупке не указаны стоимость питания на одного ребенка и количество порций.