В Анапе направят почти 30 млн рублей на питание воспитанников детсадов

Питание планируют организовать в 12 детских садах Анапы и Анапского района. В перечень вошли детсады №1 «Ручеек» на улице Новороссийской, №3 «Звездочка» на улице Астраханской, №5 «Волна» на улице Таманской, № 8 «Огонек» в селе Благовещенская, №10 «Светлячок» на улице Некрасова, №12 «Солнышко» и №13 «Теремок» в 12-м микрорайоне, №14 «Тополек» там же, №16 «Пчелка» на улице Таманской и №17 «Колобок» на пересечении улиц Протапова и Новороссийской. Также услуги предусмотрены для детского сада №19 «Казачок» в селе Сукко и №23 «Кубаночка» в селе Джигинка.