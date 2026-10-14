Судприставы Ставрополья выдворили почти 400 нелегальных мигрантов
14.10.2026, 11:03
С начала 2026 года судебные приставы ГУФССП России по Ставропольскому краю препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ 395 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По закону мигранты из безвизовых стран могут легально находиться в России 90 дней, после чего обязаны выехать и повторно въехать не раньше чем через такой же срок. Однако, как отмечают в ведомстве, по истечении разрешённого срока жители соседних государств добровольно покидать страну не спешат.
Среди выдворенных преобладают граждане Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. На сегодняшний день ещё более 40 иностранцев, содержащихся в спецучреждении, ожидают скорого выдворения — таким образом, за год счёт принудительно высланных может превысить 430 человек.