Судприставы Ставрополья выдворили почти 400 нелегальных мигрантов

По закону мигранты из безвизовых стран могут легально находиться в России 90 дней, после чего обязаны выехать и повторно въехать не раньше чем через такой же срок. Однако, как отмечают в ведомстве, по истечении разрешённого срока жители соседних государств добровольно покидать страну не спешат.