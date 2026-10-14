В поселках Кисловодска впервые появится устойчивая связь и интернет
14.10.2026, 11:01
В двух поселках Кисловодска — Правоберезовском и Левоберезовском — впервые появится устойчивая сотовая связь и интернет. Подрядная организация уже приступила к установке специального оборудования, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
Проблема двух поселков, расположенных на противоположных берегах реки Березовки, была давней: неустойчивый сигнал вынуждал жителей фактически выпадать из цифровой среды.
С запуском оборудования у них впервые появится возможность полноценно работать удаленно, а у курорта — расширить туристическую инфраструктуру за пределами центральной части города.