Кисловодск вошел в топ направлений москвичей на ноябрьские праздники
14.10.2026, 10:59
Кисловодск оказался в числе самых востребованных направлений у жителей Москвы на ноябрьские праздники (с 31 октября по 8 ноября). К таким выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Казань, Ярославль, Смоленск и Владимир.
«Интерес к Кисловодску растет из года в год, ведь мы развиваем инфраструктуру, благоустраиваем территории, проводим фестивали для всей семьи, а наши предприниматели и жители всегда с радушием встречают гостей»,— рассказал глава Кисловодска.