Кисловодск вошел в топ направлений москвичей на ноябрьские праздники

«Интерес к Кисловодску растет из года в год, ведь мы развиваем инфраструктуру, благоустраиваем территории, проводим фестивали для всей семьи, а наши предприниматели и жители всегда с радушием встречают гостей»,— рассказал глава Кисловодска.