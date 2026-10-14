В Ставропольском крае кофе за год подорожал на 9%, до 764 рублей за упаковку

У соседей по макрорегиону динамика схожая. В Адыгее медианная цена составила 757 руб. (+10%), спрос прибавил 2%. В Краснодарском крае и Ростовской области кофе подорожал на 9% (до 779 руб.) и 10% (до 771 руб.) соответственно при том же росте числа покупок в 3%. Ставропольский край при этом удерживает одну из самых низких цен по югу страны — лишь Адыгея отстаёт по этому показателю, тогда как покупательская активность ставропольцев растёт теми же темпами, что у кубанцев и донских жителей.