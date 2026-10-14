В Ставропольском крае кофе за год подорожал на 9%, до 764 рублей за упаковку
14.10.2026, 10:56
Медианная цена упаковки кофе (зернового, молотого и растворимого) в Ставропольском крае в январе–августе 2026 года достигла 764 руб., что на 9% выше уровня прошлого года. Количество покупок за тот же период выросло на 3% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
У соседей по макрорегиону динамика схожая. В Адыгее медианная цена составила 757 руб. (+10%), спрос прибавил 2%. В Краснодарском крае и Ростовской области кофе подорожал на 9% (до 779 руб.) и 10% (до 771 руб.) соответственно при том же росте числа покупок в 3%. Ставропольский край при этом удерживает одну из самых низких цен по югу страны — лишь Адыгея отстаёт по этому показателю, тогда как покупательская активность ставропольцев растёт теми же темпами, что у кубанцев и донских жителей.
«На рост медианной цены упаковки кофе повлияло несколько факторов. Во-первых, за последние годы на мировом рынке существенно подорожало кофейное сырье. Одна из причин — неблагоприятные погодные условия в странах-производителях: длительные засухи, нерегулярные осадки или, наоборот, сильные ливни негативно влияют на урожайность и объёмы поставок. По данным консалтинговой компании Neo, в июле 2026 года фьючерсы на арабику выросли примерно на 10%, до $7,5 тыс. за тонну, а на робусту — на 8%, до $4 тыс. за тонну. Рост мировых цен на кофейное зерно увеличивает закупочные затраты производителей и постепенно отражается на розничной стоимости кофе»,— прокомментировал Максим Шилов, директор экосистемы WorldFood Moscow.
В итоге мировая конъюнктура уже в полной мере отражается в ценниках ставропольских магазинов, однако спрос на кофе в крае дороговизну не сдерживает — жители региона продолжают наращивать покупки бодрящего напитка.