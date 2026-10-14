На Дону кофе за год подорожал на 10%, до 771 рублей за упаковку

Динамика на Дону оказалась вровень с общекавказской картиной. В Краснодарском крае кофе подорожал на 9%, до 779 руб., при том же росте числа покупок в 3%. В Адыгее медианная цена составила 757 руб. (+10% год к году) при росте покупок на 2%, в Ставропольском крае — 764 руб. (+9%). Ростовская область по ценовому показателю удерживается в середине этого ряда, однако по темпам роста спроса показывает один из лучших результатов среди соседей.