На Дону кофе за год подорожал на 10%, до 771 рублей за упаковку
Медианная цена упаковки кофе (зернового, молотого и растворимого) в Ростовской области в январе–августе 2026 года достигла 771 руб., что на 10% выше уровня прошлого года. Спрос при этом вырос на 3% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Динамика на Дону оказалась вровень с общекавказской картиной. В Краснодарском крае кофе подорожал на 9%, до 779 руб., при том же росте числа покупок в 3%. В Адыгее медианная цена составила 757 руб. (+10% год к году) при росте покупок на 2%, в Ставропольском крае — 764 руб. (+9%). Ростовская область по ценовому показателю удерживается в середине этого ряда, однако по темпам роста спроса показывает один из лучших результатов среди соседей.
«На рост медианной цены упаковки кофе повлияло несколько факторов. Во-первых, за последние годы на мировом рынке существенно подорожало кофейное сырье. Одна из причин — неблагоприятные погодные условия в странах-производителях: длительные засухи, нерегулярные осадки или, наоборот, сильные ливни негативно влияют на урожайность и объёмы поставок. По данным консалтинговой компании Neo, в июле 2026 года фьючерсы на арабику выросли примерно на 10%, до $7,5 тыс. за тонну, а на робусту — на 8%, до $4 тыс. за тонну. Рост мировых цен на кофейное зерно увеличивает закупочные затраты производителей и постепенно отражается на розничной стоимости кофе»,— прокомментировал Максим Шилов, директор экосистемы WorldFood Moscow.