Экс-чиновника мэрии Черкесска будут судить за незаконное отчуждение муниципальных земель

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы фигурант, действуя в интересах нескольких местных жителей и вопреки требованиям закона, без аукционных процедур заключил с ними соглашения о перераспределении находящихся в их собственности земель. В результате к частным владениям неправомерно добавились части соседних муниципальных участков.