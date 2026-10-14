Экс-чиновника мэрии Черкесска будут судить за незаконное отчуждение муниципальных земель
14.10.2026, 10:53
В Черкесске перед судом предстанет бывший начальник управления имущественных отношений городской администрации, обвиняемый в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Расследование уголовного дела завершил следственный отдел по городу Черкесску СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы фигурант, действуя в интересах нескольких местных жителей и вопреки требованиям закона, без аукционных процедур заключил с ними соглашения о перераспределении находящихся в их собственности земель. В результате к частным владениям неправомерно добавились части соседних муниципальных участков.
Собранная доказательственная база признана достаточной для направления дела в суд с утверждённым обвинительным заключением.