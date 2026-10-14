Геленджик увеличит число номинаций конкурса «Новогодний Геленджик»

Планы по празднованию подготовили и сельские округа. Главам территорий поручили уделить особое внимание домам культуры, где должны пройти мероприятия для детей и взрослых. В администрации отмечают, что новогодняя программа рассчитана не только на туристов, традиционно приезжающих на курорт в праздничные дни, но и прежде всего на жителей.