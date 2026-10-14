Геленджик увеличит число номинаций конкурса «Новогодний Геленджик»
14.10.2026, 10:51
В Геленджике готовят праздничную программу на новогодние каникулы: город и сельские округа украсят иллюминацией, откроют ярмарки, проведут более 100 культурных мероприятий и организуют спортивные активности. В этом году конкурс оформления объектов «Новогодний Геленджик» расширят с 10 до 13 номинаций, а призовой фонд для победителей увеличат. Об этом сообщили в администрации города.
За первое место в конкурсе предусмотрен сертификат на 250 тыс. руб., за второе — на 150 тыс. руб., за третье — на 100 тыс. руб. Участникам предстоит оформить свои объекты в праздничной тематике. Параллельно власти прорабатывают украшение улиц, общественных пространств и предприятий, а также график работы организаций в праздничные дни.
Установить главную городскую елку на Центральной площади планируют до 1 декабря. Обновят и домик Деда Мороза, который ранее служил четыре года. Объект разместят возле скульптуры «Белая невесточка». Принимать детей будут с 21 декабря по 10 января.
Учреждения культуры подготовят более 100 праздничных мероприятий. С 26 по 30 декабря и с 3 по 5 января во Дворце культуры будут показывать детские спектакли. В дни каникул на набережной вновь организуют новогодние променады: по ней пройдут артисты в костюмах сказочных персонажей.
Продолжатся и спортивные традиции курорта. На 1 января запланирован новогодний забег, на 2 января — восхождение по терренкуру. Праздничную программу подготовят также на 18 зимних пляжах: шесть из них расположены в самом Геленджике, остальные — в сельских округах. Там планируют обустроить фотозоны, провести мероприятия и спортивные активности.
Отдельное внимание уделят новогодним ярмаркам. На Центральной площади установят торговые дома с продукцией местных производителей. Ярмарку ремесленников на улицах Ленина и Островского намерены усилить за счет праздничного оформления, подсветки и тематических товаров. По замыслу организаторов, площадка должна стать витриной местных мастеров и их работ.
Планы по празднованию подготовили и сельские округа. Главам территорий поручили уделить особое внимание домам культуры, где должны пройти мероприятия для детей и взрослых. В администрации отмечают, что новогодняя программа рассчитана не только на туристов, традиционно приезжающих на курорт в праздничные дни, но и прежде всего на жителей.
Как отметили в мэрии, главная цель масштабных приготовлений — превратить зимний курорт в полноценную новогоднюю сказку, способную удивить туристов. Власти стремятся создать альтернативу классическому домашнему отдыху и подарить яркие эмоции как гостям, так и местным жителям.