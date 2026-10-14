В Горячем Ключе мать получила 6,5 года колонии за смерть четырехмесячной дочери
14.10.2026, 10:29
Горячеключевской городской суд признал местную жительницу виновной в причинении смерти своей четырехмесячной дочери. Ей назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года фигурантка дела находилась в съемной квартире, где проживала вместе с сожителем и их четырехмесячной дочерью. В этот период женщина ударила ребенка погремушкой. Полученная травма стала причиной смерти девочки.
Действия подсудимой квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину. Объясняя произошедшее, она ссылалась на тяжелое психологическое состояние и послеродовую депрессию.
Однако назначенная судом экспертиза опровергла доводы фигуристки дела. По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал ее виновной и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.