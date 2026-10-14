В Горячем Ключе мать получила 6,5 года колонии за смерть четырехмесячной дочери

Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года фигурантка дела находилась в съемной квартире, где проживала вместе с сожителем и их четырехмесячной дочерью. В этот период женщина ударила ребенка погремушкой. Полученная травма стала причиной смерти девочки.