На Ставрополье экс-сотрудника МЧС за взятки уволили в связи с утратой доверия

Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, бывший госслужащий получил от подчиненного взятку за разрешение отсутствовать на службе без уважительных причин. Кроме того, будучи материально ответственным лицом, он продал двигатель от вверенного ему пожарного автомобиля.