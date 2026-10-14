На Ставрополье экс-сотрудника МЧС за взятки уволили в связи с утратой доверия
14.10.2026, 10:18
Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Ставрополя об изменении основания увольнения бывшего сотрудника противопожарной службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Ранее в отношении него возбудили уголовные дела о растрате и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, бывший госслужащий получил от подчиненного взятку за разрешение отсутствовать на службе без уважительных причин. Кроме того, будучи материально ответственным лицом, он продал двигатель от вверенного ему пожарного автомобиля.
Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Несмотря на наличие оснований для увольнения в связи с утратой доверия, сотрудник уволился по собственному желанию. Прокуратура обратилась в суд с требованием изменить основание и формулировку прекращения службы.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Решение исполнено, бывший сотрудник включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.