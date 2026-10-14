На Дону с торговой компании из ЛНР взыскали $174 тысяч в пользу «Сибу Индастриэл»

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Сибу Индастриэл» зарегистрировано в декабре 2021 года в городе Грязи Липецкой области. Основной вид деятельности — производство огнеупорных изделий, в том числе огнеупорных цементов, растворов и бетонов. Генеральный директор — Синь Гуанлян. Компания на 100% принадлежит китайской Henan Group of Companies Metallurgical Materials Sibao. По итогам 2025 года выручка компании составила 162,3 млн руб. против 20,4 млн руб. годом ранее. При этом чистый убыток достиг 120,3 млн руб. после убытка в 58,5 млн руб. в 2024 году. Уставный капитал — около 296 млн руб.