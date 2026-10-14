На Дону с торговой компании из ЛНР взыскали $174 тысяч в пользу «Сибу Индастриэл»
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Торговый дом Интертехснаб» $174,1 тыс. задолженности перед дочкой китайской Henan Group of Companies Metallurgical Materials Sibao — ООО «Сибу Индастриэл» по договору поставки. Долг должен быть выплачен в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно материалам дела компании заключили договор поставки в декабре 2024 года. В соответствии со спецификациями поставщик передал покупателю товар, что подтверждается универсальными передаточными документами за сентябрь—декабрь 2025 года. Однако «Торговый дом Интертехснаб» не выполнил обязательства по оплате, и задолженность составила $174,1 тыс.
После того как направленная поставщику претензия осталась без удовлетворения, «Сибу Индастриэл» обратилось в суд. Ответчик представил отзыв, в котором признал исковые требования в полном объеме. Дело было рассмотрено в отсутствие представителей обеих компаний.
Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика задолженность в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Кроме того, с компании взыскано 108,2 тыс. руб. расходов на уплату госпошлины. Еще 253,1 тыс. руб. ранее уплаченной пошлины подлежат возврату истцу из федерального бюджета в связи с признанием иска.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Сибу Индастриэл» зарегистрировано в декабре 2021 года в городе Грязи Липецкой области. Основной вид деятельности — производство огнеупорных изделий, в том числе огнеупорных цементов, растворов и бетонов. Генеральный директор — Синь Гуанлян. Компания на 100% принадлежит китайской Henan Group of Companies Metallurgical Materials Sibao. По итогам 2025 года выручка компании составила 162,3 млн руб. против 20,4 млн руб. годом ранее. При этом чистый убыток достиг 120,3 млн руб. после убытка в 58,5 млн руб. в 2024 году. Уставный капитал — около 296 млн руб.
ООО «Торговый дом Интертехснаб» зарегистрировано в ноябре 2023 года в Луганске. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. Генеральный директор — Сергей Александров. Уставный капитал — 1 млн руб. В 2025 года выручка компании составила 30,3 млрд руб. против 18,7 млрд руб. в 2024 году. Чистая прибыль выросла с 2,2 млрд до 3,6 млрд руб.