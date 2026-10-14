Минприроды передало сообщение о гибели рыбы в Таганрогском заливе профильным ведомствам

Специалисты минприроды Ростовской области рассмотрели публикацию о гибели рыбы в Таганрогском заливе и перенаправили ее по подведомственности, поскольку залив и его прибрежная зона находятся под федеральным экологическим контролем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.