Логиста маркетплейса на Кубани будут судить за поборы с водителей

В Крыловском районе Краснодарского края в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя района, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации дистанционной торговли. Заместитель прокурора района утвердил обвинительное заключение. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.