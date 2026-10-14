Логиста маркетплейса на Кубани будут судить за поборы с водителей
14.10.2026, 09:59
В Крыловском районе Краснодарского края в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя района, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации дистанционной торговли. Заместитель прокурора района утвердил обвинительное заключение. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, логист предприятия организовал систему поборов среди водителей, доставлявших грузы для маркетплейса. За допуск машин к погрузке он требовал фиксированную плату за каждую рабочую смену.
Водители, по материалам дела, воспринимали угрозы логиста о блокировании работы как реальные: опасаясь простоя и потери заработка, они более десяти месяцев исправно перечисляли деньги на счет обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Крыловской районный суд для рассмотрения по существу.