На Кубани оператора оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при вывозе мусора

По данным правоохранителей, проверка выявила нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов, что привело к образованию стихийных свалок. По инициативе прокуратуры в отношении должностных лиц и компании возбудили административные дела по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований) при обращении с отходами производства и потребления. По итогам их рассмотрения Роспотребнадзор назначил штрафы на общую сумму 300 тыс. руб.