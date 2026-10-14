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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани оператора оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при вывозе мусора

14.10.2026, 09:50
В Староминском районе регионального оператора ООО «Южный региональный оператор» привлекли к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, проверка выявила нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов, что привело к образованию стихийных свалок. По инициативе прокуратуры в отношении должностных лиц и компании возбудили административные дела по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований) при обращении с отходами производства и потребления. По итогам их рассмотрения Роспотребнадзор назначил штрафы на общую сумму 300 тыс. руб.

Константин Соловьев