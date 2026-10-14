В Сочи сообщили о наличии топлива на 45 АЗС

Актуальную информацию о наличии топлива на конкретных автозаправочных станциях жители и гости Сочи могут проверить через официальные сайты и мобильные приложения топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Также для получения сведений о наличии топлива можно воспользоваться сервисом «Яндекс Заправки».