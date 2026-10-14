В Сочи сообщили о наличии топлива на 45 АЗС
В Сочи по состоянию на 09:00 14 октября функционируют 45 автозаправочных станций. Информацию о наличии топлива предоставили топливные операторы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно предоставленным сведениям, бензин АИ-100 доступен на восьми автозаправочных станциях. Бензин АИ-95 и АИ-92 представлен на 31 заправке.
Дизельное топливо можно приобрести на 33 автозаправочных станциях. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) доступен на десяти АЗС.
Актуальную информацию о наличии топлива на конкретных автозаправочных станциях жители и гости Сочи могут проверить через официальные сайты и мобильные приложения топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Также для получения сведений о наличии топлива можно воспользоваться сервисом «Яндекс Заправки».