В центре Краснодара произошло аварийное отключение света на 17 улицах

Из-за аварии подача электроэнергии была временно прекращена от шести трансформаторных подстанций. Отключение затронуло несколько улиц в центральной части города, в том числе Ставропольскую, КИМ, Таманскую, Кавказскую, Ковтюха, Шевченко, Маяковского и Фурманова.