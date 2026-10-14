В центре Краснодара произошло аварийное отключение света на 17 улицах
14.10.2026, 09:42
В Центральном внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате сбоя временно прекратилась подача электричества жителям 17 улиц и переулков. Причиной инцидента стало срабатывание автоматической защиты на кабельной линии напряжением 6–10 кВ.
Из-за аварии подача электроэнергии была временно прекращена от шести трансформаторных подстанций. Отключение затронуло несколько улиц в центральной части города, в том числе Ставропольскую, КИМ, Таманскую, Кавказскую, Ковтюха, Шевченко, Маяковского и Фурманова.
На месте аварии работает оперативная бригада энергетиков. Специалисты занимаются устранением последствий инцидента и восстановлением электроснабжения.