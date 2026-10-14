На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность

Жителям и гостям края рекомендовано отойти от окон, укрыться в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). В случае пребывания на улице необходимо укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности, а в транспорте — выйти и найти укрытие.