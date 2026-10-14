На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность
14.10.2026, 09:39
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Существует угроза падения взрывных устройств»,— отметили в ведомстве.
Жителям и гостям края рекомендовано отойти от окон, укрыться в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). В случае пребывания на улице необходимо укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности, а в транспорте — выйти и найти укрытие.
При обнаружении обломков взрывных устройств необходимо звонить 112.