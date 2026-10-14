В Крыму и Севастополе спрос на кофе сократился на 4 и 5%
14.10.2026, 09:33
В январе—августе 2026 года количество покупок кофе (упаковок зернового, молотого и растворимого) в Крыму сократилось на 4%, а в Севастополе — на 5% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Медианная цена упаковки кофе в республике за год выросла на 9% — до 786 руб. В Севастополе упаковка кофе в среднем стоит 794 руб. — на 11% выше уровня прошлого года.
Эксперты связывают сокращение спроса на кофе как с провалом туристического сезона на полуострове, так и с удорожанием продукта на фоне снижения покупательской способности.
«Покупатель не отказывается от кофе как от ритуала, но становится рациональнее: сокращает объем закупки, ждет промо, выбирает более доступный формат или переносит часть потребления в кофейни и формат “кофе с собой”. Для туристического региона это особенно заметно: чашка кофе с десертом остается частью впечатления и авторских маршрутов, а стильные кофейни с видом становятся самостоятельной точкой притяжения»,— прокомментировала Татьяна Солдатова, руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner.
Она считает, что сильнее всего подорожали зерновой и молотый кофе: это более чувствительные к мировым ценам на сырье и логистике сегменты. «При этом именно молотый кофе и аксессуары для заваривания в последние годы росли из нишевого потребления: люди переносят кофейный опыт домой, оборудуют кофейные уголки и экспериментируют с методами приготовления. Но рост цены заставляет часть аудитории отложить такую покупку или перейти на растворимые форматы и акции. Для брендов это сигнал: сегодня важны не только скидки, но и разные сценарии потребления — небольшие упаковки, понятная цена чашки, безкофеиновые напитки для прогулок и портативные кофеварки для поездок. Кофе остается lifestyle-категорией, однако маркетингу приходится доказывать ценность каждой покупки»,— отметила Татьяна Солдатова.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму количество покупок кофемашин в январе—августе 2026 года сократилось на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Медианная цена такой покупки выросла на 5% — до 19 642 руб.