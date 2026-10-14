В Крыму и Севастополе спрос на кофе сократился на 4 и 5%

Она считает, что сильнее всего подорожали зерновой и молотый кофе: это более чувствительные к мировым ценам на сырье и логистике сегменты. «При этом именно молотый кофе и аксессуары для заваривания в последние годы росли из нишевого потребления: люди переносят кофейный опыт домой, оборудуют кофейные уголки и экспериментируют с методами приготовления. Но рост цены заставляет часть аудитории отложить такую покупку или перейти на растворимые форматы и акции. Для брендов это сигнал: сегодня важны не только скидки, но и разные сценарии потребления — небольшие упаковки, понятная цена чашки, безкофеиновые напитки для прогулок и портативные кофеварки для поездок. Кофе остается lifestyle-категорией, однако маркетингу приходится доказывать ценность каждой покупки»,— отметила Татьяна Солдатова.