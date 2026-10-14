В Новороссийске утром 14 октября топливо отпускают на 30 АЗС
14.10.2026, 09:22
В Новороссийске топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях (АЗС). На всех работающих заправках введены ограничения по решению собственников: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30–60 литрами на машину. Об этом сообщили в МЦУ города.
По состоянию на 9:00 бензин АИ-100 отсутствует на всех АЗС. Бензин АИ-95 доступен на 12 заправках, АИ-92 — на девяти, дизельное топливо — на 30.
В частности, дизельное топливо можно приобрести на заправках «Роснефти» на проспекте Дзержинского, «Лукойла» на улицах Куникова и Суворовской, а также на Сухумском шоссе и в ряде населенных пунктов под Новороссийском. АИ-92 и АИ-95 доступны на отдельных АЗС «Газпрома», Rusoil, PNB и других операторов.
На АЗС «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают спецтранспорту по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой заправки.
Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.
Режим работы отдельных заправок ограничен: АЗС Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, АЗС ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00. На заправке PNB в Кирилловке предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.