В Новороссийске утром 14 октября топливо отпускают на 30 АЗС

В частности, дизельное топливо можно приобрести на заправках «Роснефти» на проспекте Дзержинского, «Лукойла» на улицах Куникова и Суворовской, а также на Сухумском шоссе и в ряде населенных пунктов под Новороссийском. АИ-92 и АИ-95 доступны на отдельных АЗС «Газпрома», Rusoil, PNB и других операторов.