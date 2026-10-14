Дончанку осудили на три года за ложные сообщения о минировании моста и здания
Шолоховский районный суд вынес приговор жительнице Верхнедонского района по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящихся терактах (ч. 2 и ч. 3 ст. 207 УК РФ) в административном здании и на мосту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Из материалов дела следует, что в сентябре 2025 года женщина дважды позвонила по номерам 102 и 112 и сообщила о якобы готовящихся взрывах здания администрации Верхнедонского района и моста через реку Дон. При этом она знала, что информация о минировании не соответствует действительности.
Приговором подсудимой назначено три года колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.