Дончанку осудили на три года за ложные сообщения о минировании моста и здания

Из материалов дела следует, что в сентябре 2025 года женщина дважды позвонила по номерам 102 и 112 и сообщила о якобы готовящихся взрывах здания администрации Верхнедонского района и моста через реку Дон. При этом она знала, что информация о минировании не соответствует действительности.