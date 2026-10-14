На Дону признали недействительной декларацию на 950 тонн пшеницы
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило недостоверное декларирование 950 т продовольственной озимой пшеницы. Нарушение установлено в ходе мониторинга деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации и сверке данных, которые товаропроизводители вносят в ФГИС «Сатурн», сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, индивидуальный предприниматель, занимающийся производством и реализацией зерна в Константиновском районе, принял декларацию о соответствии на пшеницу на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. Иными словами, остаточные количества пестицидов, которые применялись при выращивании зерна, на выявленный продукт никто не проверял.
Чтобы пресечь обращение зерна, не отвечающего требованиям техрегламента, управление Россельхознадзора признало декларацию о соответствии недействительной.