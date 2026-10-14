На Дону признали недействительной декларацию на 950 тонн пшеницы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило недостоверное декларирование 950 т продовольственной озимой пшеницы. Нарушение установлено в ходе мониторинга деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации и сверке данных, которые товаропроизводители вносят в ФГИС «Сатурн», сообщили в пресс-службе ведомства.