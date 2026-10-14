В Карачаево-Черкесии до конца года введут десять многоквартирных домов

До конца года в Карачаево-Черкесии введут в эксплуатацию десять многоквартирных домов, два из них уже сданы — общая введенная площадь составляет 22,6 тыс. кв. м. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в министерстве строительства республики.