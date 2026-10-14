В Карачаево-Черкесии до конца года введут десять многоквартирных домов
14.10.2026, 08:37
До конца года в Карачаево-Черкесии введут в эксплуатацию десять многоквартирных домов, два из них уже сданы — общая введенная площадь составляет 22,6 тыс. кв. м. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в министерстве строительства республики.
Всего на территории региона сегодня возводится 60 многоквартирных домов, а также 433 объекта гостиничного обслуживания, включая апарт-отели.
Средние цены на рынке жилья МКД в регионе составляют 84 507 руб. на первичном рынке и 94 521 руб. на вторичном.