Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского находится в больнице при СИЗО

По словам защитника, после оглашения приговора Янина Копайгородская почувствовала себя плохо. Она сообщила о возможном инсульте, однако на данный момент медицинские документы, подтверждающие диагноз, отсутствуют. Адвокат уточнила, что выясняет состояние здоровья своей подзащитной.