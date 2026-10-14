Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского находится в больнице при СИЗО
14.10.2026, 08:37
Янина Копайгородская, супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, приговоренная к девяти годам лишения свободы, находится в больнице при следственном изоляторе. Об этом сообщила ее адвокат Елизавета Меткина в комментарии «РИА Новости».
По словам защитника, после оглашения приговора Янина Копайгородская почувствовала себя плохо. Она сообщила о возможном инсульте, однако на данный момент медицинские документы, подтверждающие диагноз, отсутствуют. Адвокат уточнила, что выясняет состояние здоровья своей подзащитной.
5 октября московский суд вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о взяточничестве на сумму 248 млн руб.
Его супругу Янину Копайгородскую приговорили к девяти годам лишения свободы. Кроме того, ей назначили штраф в размере 500 млн руб.
Также Мещанский районный суд постановил изъять у супругов Копайгородских в пользу государства 440 млн руб. в качестве возмещения ущерба.
Копайгородские признаны виновными в получении взяток, оказании давления на свидетелей, растрате и отмывании денежных средств.