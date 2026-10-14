В морских портах Сочи 14 октября несколько раз проведут учебные стрельбы
14.10.2026, 08:33
В Сочи 14 октября запланированы учебные стрельбы в акваториях Морского порта Сочи и Имеретинского морского порта, а также в районе села Ахштырь. Кроме того, в течение дня в акватории Морского порта Сочи проведут учебные гранатометания.
В Морском порту Сочи стрельбы состоятся в два временных интервала: с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00. В это же время учебные стрельбы запланированы в акватории Имеретинского морского порта.
Помимо этого, с 12:00 до 14:00 стрельбы пройдут в районе села Ахштырь.
Учебные гранатометания в акватории Морского порта Сочи назначены на 13:10, 17:35 и 22:00.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Проведение учебных мероприятий связано с отработкой военными необходимых действий для обеспечения безопасности.