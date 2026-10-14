Осужденная на девять лет жена экс-мэра Сочи находится в больнице при СИЗО
14.10.2026, 08:30
Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, после вынесения приговора оказалась в больнице при СИЗО. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.
По словам защитника, после оглашения судебного решения Янина Копайгородская почувствовала себя плохо. Как рассказала адвокат, ее подзащитная сообщила, что у нее мог случиться инсульт. При этом медицинских документов, подтверждающих произошедшее, пока нет. Защита выясняет состояние здоровья осужденной.
5 октября московский суд приговорил Алексея Копайгородского к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 млн руб. Дело было связано со взяточничеством на сумму 248 млн руб.
Янину Копайгородскую суд приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн руб.
Помимо этого, Мещанский районный суд постановил взыскать с супругов 440 млн руб. в пользу государства в качестве возмещения ущерба.
Согласно материалам дела, Копайгородские признаны виновными в получении взяток, давлении на свидетелей, растрате и отмывании денег.
О состоянии Янины Копайгородской после помещения в больницу при СИЗО сообщила ее адвокат. По информации защитника, обстоятельства ухудшения самочувствия и состояние здоровья подзащитной в настоящее время выясняются.