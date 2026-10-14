Осужденная на девять лет жена экс-мэра Сочи находится в больнице при СИЗО

По словам защитника, после оглашения судебного решения Янина Копайгородская почувствовала себя плохо. Как рассказала адвокат, ее подзащитная сообщила, что у нее мог случиться инсульт. При этом медицинских документов, подтверждающих произошедшее, пока нет. Защита выясняет состояние здоровья осужденной.