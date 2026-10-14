В Махачкале капитально отремонтируют электросиловое оборудование за 3,8 млн рублей
14.10.2026, 08:19
Комитет по госзакупкам Дагестана проводит аукцион на капитальный ремонт электросилового оборудования в Махачкале. Начальная цена контракта составляет 3,77 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Работы, как следует из карточки закупки, необходимо выполнить за десять календарных дней с момента заключения контракта. Место проведения — улица Пушкина, 1 в дагестанской столице.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен использовать материалы и оборудование, соответствующие российским стандартам и требованиям к надежности, долговечности и безопасности. На поставляемую продукцию должны быть предусмотрены сертификаты качества или соответствия.
Во время ремонта необходимо обеспечить беспрепятственный проход работников и посетителей учреждения, а также не допустить перебоев в электро-, тепло- и водоснабжении.
По данным извещения о закупке от 14 октября, процедура перешла на этап «Работа комиссии».