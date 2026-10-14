В столкновении трех автомобилей на Ставрополье пострадали три человека
14.10.2026, 08:05
В Минераловодском округе в тройном ДТП пострадали три человека. Авария произошла вечером 13 октября на автодороге «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
По предварительным данным, 21-летний водитель «Приора» выехал на встречную полосу, чем помешал грузовой «Газели» и тягачу Sitrak с полуприцепом. Транспортные средства столкнулись. В результате случившегося пострадали водитель легковушки и два его пассажира. Пострадавших госпитализировали.
Проводится проверка.