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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Кавказ

В столкновении трех автомобилей на Ставрополье пострадали три человека

14.10.2026, 08:05
В Минераловодском округе в тройном ДТП пострадали три человека. Авария произошла вечером 13 октября на автодороге «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 21-летний водитель «Приора» выехал на встречную полосу, чем помешал грузовой «Газели» и тягачу Sitrak с полуприцепом. Транспортные средства столкнулись. В результате случившегося пострадали водитель легковушки и два его пассажира. Пострадавших госпитализировали.
Проводится проверка.

Мария Хоперская