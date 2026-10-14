В Новороссийске 14 октября проведут учения со стрельбами в морском порту
14.10.2026, 07:52
В акватории морского порта Новороссийск 14 октября запланированы военные учения с выполнением практических стрельб. Мероприятия пройдут с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы.
В ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для выполнения поставленных задач предусмотрены практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб в акватории порта вводятся ограничения на использование водного транспорта и проведение подводных работ. Запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе тех, которые не подлежат государственной регистрации.
Ограничения распространяются на прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также средства для занятий водными видами спорта. В их числе гидроциклы, виндсерфинг, сабдоски и их аналоги.
Кроме того, на время стрельб запрещается проводить любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.
Жителям и гостям Новороссийска рекомендуют сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.