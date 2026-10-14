Дагестан и Северная Осетия вошли в число самых некурящих регионов России

Таким образом, четыре из десяти наименее курящих субъектов РФ расположены на Северном Кавказе — Чечня, Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия. Структура рейтинга от года к году остаётся устойчивой: национальные республики традиционно показывают наименьшую вовлечённость населения в курение, тогда как в регионах Сибири и Дальнего Востока доля курирующих заметно выше.