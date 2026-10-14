Дагестан и Северная Осетия вошли в число самых некурящих регионов России
14.10.2026, 07:45
Дагестан и Северная Осетия вошли в первую десятку регионов России с минимальной распространённостью курения. Такие данные за сентябрь 2026 года приводит Минздрав, на них ссылается РИА Новости.
Доля курящих среди жителей Дагестана в возрасте 18 лет и старше составила 8,81%, в Северной Осетии — 10,19%. Это пятое и седьмое места в общероссийском антирейтинге табакокурения.
Возглавил список самых некурящих регионов Чечня с показателем 0,28%. Далее следуют Краснодарский край (4,51%), Ингушетия (5,94%) и Тува (6,26%). Замыкают десятку Ямало-Ненецкий автономный округ (9,67%), Мордовия (10,6%) и Чувашия (11,03%).
Таким образом, четыре из десяти наименее курящих субъектов РФ расположены на Северном Кавказе — Чечня, Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия. Структура рейтинга от года к году остаётся устойчивой: национальные республики традиционно показывают наименьшую вовлечённость населения в курение, тогда как в регионах Сибири и Дальнего Востока доля курирующих заметно выше.