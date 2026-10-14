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ПрикамьеНовости компаний

«Т Плюс» проводит диагностику тепловых сетей Перми с помощью зелёного красителя

14.10.2026, 07:30
С 13 октября специалисты компании «Т Плюс» приступают к проверке состояния трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в микрорайонах ПДК и КамГЭС, расположенных в Орджоникидзевском районе Перми. В систему теплоснабжения будет введён безопасный краситель «Уранин-А». Работы затронут зону ответственности водогрейной котельной ВК «Заборских». На минувшей неделе аналогичная проверка уже началась в микрорайоне Молодёжный, а также Индустриальном, Дзержинском и Ленинском районах.
«Cтарт отопительного сезона 2026/27 в Перми был дан 29 сентября. К настоящему моменту теплоснабжающая система целиком заполнена. Благодаря этому проверка при помощи «Уранина-А» именно сейчас приносит наибольшую отдачу. Флуоресцентный маркер поступает в сеть в строго выверенной дозировке. Многолетний опыт подтверждает, что его использование не представляет никакой опасности», – отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
«Уранин-А» полностью отвечает действующим санитарным требованиям. Его ключевая особенность заключается в способности придавать сетевой воде ярко-зеленый оттенок. Это позволяет быстро обнаруживать повреждения трубопроводов, а также выявлять факты несанкционированного подключения к тепловым сетям.
Вплоть до 27 октября 2026 года жители микрорайонов ПДК и КамГЭС могут заметить зеленоватый оттенок воды, текущей из крана. В случае обнаружения подобного явления рекомендуется обратиться в управляющую компанию, в Тепловую справочную службу по номеру (+7342) 259-39-98 или отправить письмо на электронную почту uranin@tplusgroup.ru.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама