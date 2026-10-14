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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Кавказ

Предпринимателя в Минеральных Водах оштрафовали за перекрытие доступа к пляжу

14.10.2026, 07:04
В Минеральных Водах оштрафовали предпринимателя, который самовольно ограничил проход людей к пляжу у пруда и устроил на этом месте зону отдыха без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура Ставропольского края

Территория базы отдыха, находящейся на участке, была отчасти перекрыта бетонным забором. Посетители могли пройти только через шлагбаум, что нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту.
По итогам проверки мужчину привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям: ч. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе). Итог — штраф в размере 50 тыс. руб.

Мария Хоперская