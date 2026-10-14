Предпринимателя в Минеральных Водах оштрафовали за перекрытие доступа к пляжу
14.10.2026, 07:04
В Минеральных Водах оштрафовали предпринимателя, который самовольно ограничил проход людей к пляжу у пруда и устроил на этом месте зону отдыха без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Территория базы отдыха, находящейся на участке, была отчасти перекрыта бетонным забором. Посетители могли пройти только через шлагбаум, что нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту.
По итогам проверки мужчину привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям: ч. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе). Итог — штраф в размере 50 тыс. руб.