Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №190

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Кавказ

Экс-тренер «Алании» соберет ФК из студентов владикавказского техникума

14.10.2026, 06:43
Футбольную команду создадут на базе Владикавказского строительного техникума. Возглавит ее формирование бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Инициатором создания клуба выступил минстрой Северной Осетии.
Уже в следующем году коллектив планируют заявить на чемпионат Северной Осетии. Господин Гогниев лично займется отбором студентов и выстраиванием тренировочного процесса. Первый выход на площадку запланирован на начало ноября — занятия пройдут в спортзале техникума. Позже для команды подберут тренера и арендуют футбольные поля.
Сейчас формируются списки кандидатов.

Мария Хоперская