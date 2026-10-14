Экс-тренер «Алании» соберет ФК из студентов владикавказского техникума

Уже в следующем году коллектив планируют заявить на чемпионат Северной Осетии. Господин Гогниев лично займется отбором студентов и выстраиванием тренировочного процесса. Первый выход на площадку запланирован на начало ноября — занятия пройдут в спортзале техникума. Позже для команды подберут тренера и арендуют футбольные поля.