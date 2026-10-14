Народный фронт собрал для пострадавших от паводков в Дагестане более 46 млн рублей
14.10.2026, 06:33
Народный фронт собрал и передал пострадавшим от весенних паводков жителям Дагестана более 46 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.
Одним из объектов восстановления стала трасса республиканского значения Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост в Унцукульском районе. Из-за аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС в июле было смыто 200 м дорожного покрытия, поврежден магистральный водопровод. Без воды остались жители села, более 150 приусадебных участков и 27 домохозяйств. Народный фронт оперативно передал для реконструкции коммуникаций полиэтиленовые трубы, втулки и стальные фланцы.
Адресная помощь оказана семье учителя из высокогорного села Хадиял Тляратинского района. В апреле из-за схода лавины дом местного жителя был полностью разрушен. Организация закупила все необходимые стройматериалы.
Получили помощь и жители селения Буцра Хунзахского района: из-за залповых ливней и оползней там разрушились несколько домов, в которых проживали 19 человек, в том числе многодетные семьи. Пострадавшим передали балки, обрезную доску, цемент и арматуру. При участии активистов президентского движения был восстановлен детский оздоровительный лагерь «Огонёк», почти полностью разрушенный стихией, — для ремонта трехэтажного корпуса лагерю передали 5 тыс. газоблоков.