Народный фронт собрал для пострадавших от паводков в Дагестане более 46 млн рублей

Получили помощь и жители селения Буцра Хунзахского района: из-за залповых ливней и оползней там разрушились несколько домов, в которых проживали 19 человек, в том числе многодетные семьи. Пострадавшим передали балки, обрезную доску, цемент и арматуру. При участии активистов президентского движения был восстановлен детский оздоровительный лагерь «Огонёк», почти полностью разрушенный стихией, — для ремонта трехэтажного корпуса лагерю передали 5 тыс. газоблоков.