Экс-продюсера Андрея Разина вновь объявили в розыск по делу о правах на песни

Спор о правах на песни длится много лет. Разин ссылался на договор 1992 года, который, по его версии, передавал ему исключительные права на произведения. Оригинал документа он представить не смог. В материалах Суда по интеллектуальным правам указано, что экспертиза в рамках уголовного дела обнаружила монтаж записи имени Кузнецова и подписи в копиях договора. Сам Сергей Кузнецов отрицал, что подписывал документ. В 2025 году суды Оренбургской области оставили без удовлетворения требования Разина о признании за ним прав на 23 песни; среди них — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».