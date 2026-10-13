Экс-продюсера Андрея Разина вновь объявили в розыск по делу о правах на песни
13.10.2026, 21:49
МВД обновило данные о розыске продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. В карточке ведомства указано: «Разыскивается по статье УК». Там же сказано, что Разина переобъявили в розыск, а прежнюю карточку с номером Ц.ОР (М)-988/2025 предписано изъять. Причины обновления МВД не пояснило.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что речь может идти о новом эпизоде дела или расширении географии розыска. Это предположения собеседника агентства, а не официальное объяснение ведомства.
Уголовное дело связано с выплатами за песни Сергея Кузнецова — основателя «Ласкового мая» и автора многих хитов группы. Следствие считает, что Разин долгое время предъявлял поддельный договор с Кузнецовым и получал деньги как правообладатель. Потерпевшей признали вдову поэта. Первоначально ущерб оценили примерно в 500 млн руб. Позднее сообщалось, что сумма может приблизиться к 1 млрд руб. после появления второго эпизода мошенничества. Публичного подтверждения итогового размера ущерба следствие не приводило.
Спор о правах на песни длится много лет. Разин ссылался на договор 1992 года, который, по его версии, передавал ему исключительные права на произведения. Оригинал документа он представить не смог. В материалах Суда по интеллектуальным правам указано, что экспертиза в рамках уголовного дела обнаружила монтаж записи имени Кузнецова и подписи в копиях договора. Сам Сергей Кузнецов отрицал, что подписывал документ. В 2025 году суды Оренбургской области оставили без удовлетворения требования Разина о признании за ним прав на 23 песни; среди них — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
В ноябре 2025 года Андрей Разина объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. В декабре Таганский суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Судебная пресс-служба уточнила, что срок начнёт исчисляться после задержания Разина в России или его экстрадиции. Обвинение предъявили по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По сообщениям СМИ, продюсер продал дом в России и уехал в США; его представитель объяснял отъезд необходимостью медицинской операции.
В 2026 году суды продолжили рассматривать споры вокруг наследия группы. В мае Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которое закрепляло за Разиным авторство песен «Ласкового мая»; жалобу подала вдова Юрия Шатунова Светлана. В июне Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента об аннулировании товарного знака «Ласковый май». Эти решения относятся к гражданским и интеллектуальным спорам и сами по себе не устанавливают виновность господина Разина по уголовному делу.