Из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Новороссийске и Геленджике ввели режим повышенной готовности
13.10.2026, 21:09
В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Новороссийске и Геленджике. Соответствующее распоряжение от 13 октября 2026 года № 280-р подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Причиной стали аварии на морских судах в акватории Черного моря, произошедшие 6 октября 2026 года в результате атак безэкипажными катерами. Из-за этого возникла угроза чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Новороссийска и Геленджика — источником возможной ЧС может стать разлив нефтепродуктов.
Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, распоряжением определены в границах Новороссийска и Геленджика. Планируют задействовать силы и средства территориальной подсистемы РСЧС края.
Согласно распоряжению, в перечне основных мероприятий — усиление контроля за состоянием окружающей среды региона, мониторинг опасных природных и техногенных процессов, круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц при необходимости, постоянный сбор и передача данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, оповещение населения, принятие оперативных мер по снижению ущерба, уточнение планов действий, формирование оперативных групп.
Азово-Черноморскому филиалу ФГБУ «Морская спасательная служба» рекомендовано организовать меры по предотвращению выбросов нефтепродуктов на берег. Ответственным за предупреждение ЧС назначен вице-губернатор Сергей Лагутин. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.