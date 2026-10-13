Из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Новороссийске и Геленджике ввели режим повышенной готовности

Причиной стали аварии на морских судах в акватории Черного моря, произошедшие 6 октября 2026 года в результате атак безэкипажными катерами. Из-за этого возникла угроза чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Новороссийска и Геленджика — источником возможной ЧС может стать разлив нефтепродуктов.