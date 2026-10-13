Главные новости за 13 октября. Сочи
13.10.2026, 20:10
Утром 13 октября самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над южной частью Черного моря. Воздушное судно выполняет полеты над нейтральными водами, перемещаясь с запада на восток и обратно.
В Сочи на частотах 2100 МГц, используемых для связи LTE, запустили сеть пятого поколения (5G). Курорт стал четвертым городом Краснодарского края, где заработала сеть нового стандарта.
Средняя стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи в предстоящем зимнем сезоне составит от 85 тыс. до 95 тыс. руб. на одного человека. В указанную сумму входят расходы на проживание, ски-пасс и авиаперелет.
Окружной Северо-кавказский кассационный суд подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ООО «Пицца Фабрика» неустойки и пени по договору аренды в размере 3,5 млн руб. в пользу администрации ФТ «Сириус».
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств гибели подростка в оздоровительном лагере в Сочи. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему жителю Мурманской области.
В Сочи состоялось совещание, посвященное возможному размещению Национального центра подготовки сборных команд России по футболу. Участники рассмотрели варианты предоставления земельных участков.