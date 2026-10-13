Главные новости за 13 октября. Новороссийск
13.10.2026, 20:10
Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в октябре 2026 года. На отдых в курортном городе туристы в среднем бронируют жилье на восемь ночей, а стоимость проживания составляет 2,5 тыс. руб. в сутки.
Самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II утром 13 октября курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря. Воздушное судно перемещалось над акваторией с запада на восток и обратно.
С октября в Новороссийске изменился порядок расчета предельного роста коммунальных платежей, а также вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Предельный индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги в Новороссийске составляет 14,4%.
В портфель инвестиционных проектов Новороссийска входят 44 соглашения общей стоимостью около 432,8 млрд руб. За аналогичный период прошлого года было заключено 35 соглашений на 302,2 млрд руб.