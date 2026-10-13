Ставрополье вошло в топ-3 регионов по качеству досуга

В общем Национальном рейтинге качества жизни край за год поднялся на десять позиций. АСИ подтвердило этот рост в сообщении об итогах рейтинга 2025 года, опубликованном в феврале 2026-го. В октябре агентство представило отдельный аналитический доклад о динамике за пять лет: авторы сравнили показатели с 2021 года и сообщили, что положительная динамика отмечена по 87% сопоставимых показателей. Рейтинг оценивает не только культурную инфраструктуру: он охватывает 12 направлений — от занятости и образования до транспорта, здравоохранения, экологии и безопасности. В докладе за 2025 год агентство анализирует 186 показателей, включая 37 дополнительных, которые не влияют на итоговое ранжирование. Данные собирают из опросов жителей, официальной статистики и геоаналитики.