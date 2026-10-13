Ставрополье вошло в топ-3 регионов по качеству досуга
13.10.2026, 19:20
Ставропольский край вошел в тройку регионов с наиболее высокими оценками развлекательных и игровых мероприятий. Жители оценили их в среднем на 4,51 балла из пяти — против 3,91 балла по России. Такие данные приводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) в Национальном рейтинге качества жизни за 2025 год. О результатах 13 октября сообщил министр экономического развития края Антон Доронин в своем Telegram-канале.
По удовлетворенности досугом в музеях край также вошёл в первую тройку: средняя оценка составила 4,43 балла, тогда как по стране — 3,96. В целом россияне оценили досуг в культурных учреждениях на 3,86 балла из пяти. За 2021–2025 годы этот показатель вырос на 13,5%, с 3,40 балла, а разрыв между регионами сократился почти на треть. В докладе АСИ среди слабых сторон культурного досуга названа его финансовая доступность: этот критерий получил 3,51 балла против 4,05 за вежливость и доброжелательность сотрудников.
Ещё один высокий результат Ставрополье показало в информировании жителей о благоустройстве. Каналы и группы органов власти в социальных сетях вошли в число наиболее высоко оцененных источников информации; край занял по этому показателю второе место, сообщил Антон Доронин. В среднем по стране такие площадки получили 3,59 балла. В докладе АСИ они также названы самым высоко оцененным каналом информирования, тогда как стенды и объявления получили более низкие оценки.
В общем Национальном рейтинге качества жизни край за год поднялся на десять позиций. АСИ подтвердило этот рост в сообщении об итогах рейтинга 2025 года, опубликованном в феврале 2026-го. В октябре агентство представило отдельный аналитический доклад о динамике за пять лет: авторы сравнили показатели с 2021 года и сообщили, что положительная динамика отмечена по 87% сопоставимых показателей. Рейтинг оценивает не только культурную инфраструктуру: он охватывает 12 направлений — от занятости и образования до транспорта, здравоохранения, экологии и безопасности. В докладе за 2025 год агентство анализирует 186 показателей, включая 37 дополнительных, которые не влияют на итоговое ранжирование. Данные собирают из опросов жителей, официальной статистики и геоаналитики.
Высокие оценки досуга сами по себе не объясняют, какие именно региональные решения повлияли на результат: в опубликованных материалах рейтинг фиксирует оценки жителей и сопоставляет показатели, но не устанавливает причинность.