До окончания приема заявок на «Твердые знаки — 2026» осталось менее 30 дней
13.10.2026, 19:24
Деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» продолжает прием заявок на премию «Твердые знаки — 2026». До окончания регистрации осталось менее 30 дней: компании Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым могут подать свои проекты до 10 ноября включительно.
Премия призвана выявить и отметить наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в макрорегионе. Мероприятие объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса, чьи инициативы способствуют развитию экономики, созданию рабочих мест, внедрению новых технологий и повышению конкурентоспособности предприятий.
Главное условие участия — наличие действующего проекта, реализованного на территории одного из трех регионов. Компаниям необходимо представить конкретные результаты своей работы. Всего предусмотрено 12 номинаций, охватывающих различные направления предпринимательской деятельности.
Победители получат не только медийную и PR-поддержку, но и признание профессионального сообщества и даже возможность расширить деловые связи. Премия также станет площадкой для обмена опытом между предпринимателями, представителями делового сообщества и экспертами.
Заявки принимаются до 10 ноября 2026 года, 23:59. Церемония награждения победителей состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.
Официальными партнерами премии являются ООО КБ «Кубань Кредит» и инвестиционно-строительный холдинг «Самсон».
Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте премии «Твердые знаки — 2026». Организатор конкурса — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье». Участие в конкурсе бесплатное.
ООО «ЮМБ»Самореклама