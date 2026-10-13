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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Сочи

В Туапсинском округе объявлена авиационная опасность

13.10.2026, 18:53
На территории Туапсинского округа объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Во время действия авиационной опасности на территории округа жителям и гостям муниципалитета необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности. Рекомендуется укрыться в помещении без окон — в ванной, кладовой или коридоре. Для укрытия также подойдут подземные переходы и парковки, а также цокольные этажи зданий.

Алина Зорина