В Туапсинском округе объявлена авиационная опасность

Во время действия авиационной опасности на территории округа жителям и гостям муниципалитета необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности. Рекомендуется укрыться в помещении без окон — в ванной, кладовой или коридоре. Для укрытия также подойдут подземные переходы и парковки, а также цокольные этажи зданий.