В Туапсинском округе объявлена авиационная опасность
13.10.2026, 18:53
На территории Туапсинского округа объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Во время действия авиационной опасности на территории округа жителям и гостям муниципалитета необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности. Рекомендуется укрыться в помещении без окон — в ванной, кладовой или коридоре. Для укрытия также подойдут подземные переходы и парковки, а также цокольные этажи зданий.