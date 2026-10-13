Главные новости за 13 октября. Кавказ
13.10.2026, 18:46
Заместитель прокурора Ставропольского края Михаил Быстров с 13 октября 2026 года исполняет обязанности главы ведомства после ухода Юрия Немкина, руководившего прокуратурой с октября 2022 года. Быстрову 45 лет, он окончил юридический факультет МГУ в 2003 году, с 2007 года работал в прокуратуре Москвы, где дослужился до начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму, а в Ставропольском крае занимал должность заместителя прокурора.
Стоимость условного минимального набора продуктов питания на Ставрополье в сентябре 2026 года составила 8,08 тыс. руб. на человека в месяц, увеличившись на 7,78% с декабря 2025 года, но снизившись на 0,47% за месяц, следует из данных Северо-Кавказстата. Показатель превысил среднероссийский уровень в 7,85 тыс. руб. и среднее значение по СКФО в 7,53 тыс. руб. Фиксированный набор из 83 наименований товаров и услуг на Ставрополье стоил 27,02 тыс. руб. в месяц, что на 6,67% больше уровня декабря прошлого года и на 0,33% выше августовского показателя.
Поступления налога на прибыль организаций со Ставрополья в январе—сентябре 2026 года сократились на 5,9% в годовом выражении, до 26,8 млрд руб., или на 1,7 млрд руб., сообщили в краевом УФНС, связав снижение с уменьшением прибыли предприятий. По данным Северо-Кавказстата, сальдированный финансовый результат организаций региона за январь—июль упал на 41%, до 27,7 млрд руб., совокупная прибыль прибыльных компаний сократилась на 6,3%, до 61,8 млрд руб., а убытки выросли в 1,8 раза, до 34,1 млрд руб. Доля убыточных организаций увеличилась с 29,5% до 30,7%.
Поступления администрируемых ФНС доходов в федеральный бюджет со Ставрополья за январь—сентябрь 2026 года выросли на 36,8% в годовом выражении, до 68,8 млрд руб., увеличившись на 18,5 млрд руб., сообщили в краевом УФНС. Всего за девять месяцев в бюджетную систему РФ поступило 269,9 млрд руб. налоговых доходов, на 12,3% больше, чем годом ранее, в консолидированный бюджет края — 114,1 млрд руб. (+3,6%), в том числе муниципалитетам — 27,3 млрд руб. (+3,2%), а страховые взносы в государственные внебюджетные фонды достигли 87 млрд руб., увеличившись на 8,9%.
Промышленное производство в Дагестане в январе—августе 2026 года выросло на 9,4% в годовом выражении, при этом в августе выпуск увеличился на 17,1% к аналогичному месяцу прошлого года, но снизился на 10,4% относительно июля, следует из данных Дагестанстата. Наиболее заметный рост за восемь месяцев показали энергетика (+41,4%), производство готовых металлических изделий (+44,4%), компьютеров и электроники (+36%) и резиновых и пластмассовых изделий (+29,1%), тогда как выпуск одежды сократился на 23,3%, машин и оборудования — на 15,4%, а добыча полезных ископаемых — на 11,1%. В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов промышленный индекс снизился на 5%.