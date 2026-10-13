Бизнес со смыслом, сердце — с людьми

Не менее значим его вклад в решение кадровых вопросов здравоохранения. Понимая, насколько важно привлекать квалифицированных специалистов, особенно в небольшие города и сельские территории, Сергей Леонидович помогает обеспечивать врачей жильём, в том числе приобретает для них дома. Такая поддержка даёт медицинским работникам возможность обустроиться, связать своё будущее с регионом и посвятить себя профессии, от которой зависят здоровье и жизни людей.