Вечером 13 октября в Новороссийске АИ-95 есть только на 5 АЗС
13.10.2026, 18:36
13 октября по состоянию на 18:00 в Новороссийске топливо отпускают 30 АЗС. По решению собственников, на всех станциях введены ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 30, 40, 50 и 60 литров на один автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
АИ-100 в наличии нет, АИ-95 есть на 5 АЗС, АИ-92 — на 9 АЗС, ДТ — на 30 АЗС.
Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — пр. Дзержинского (АИ-92, ДТ; по топливным картам — АИ-95), тер. Цемдолина, ул. Ленина (на выезде из города — АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Кирилловка (АИ-92, ДТ), п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ; для спецтранспорта и по топливным картам — АИ-92, АИ-95), ст. Раевская (ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; на выезде из города — ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95), ул. Суворовская (ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95), ул. Куникова (ДТ), Сухумское шоссе (ДТ), с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ), Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (ДТ); «Уфим-нефть» — на всех АЗС (ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; работает с 8:00 до 20:00); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).
На АЗС на тер. Цемдолины («Роснефть» рядом с развязкой) топливо отпускают исключительно для спецтранспорта по топливным картам. Граждан просят не посещать эти станции. Еще шесть заправок временно не отпускают топливо.