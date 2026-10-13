Регионы РФ изучат ставропольский опыт заключения концессий
13.10.2026, 18:25
Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин представил в Москве региональный план сокращения сроков подготовки концессионных соглашений. По словам министра, край намерен на 20% уменьшить среднее время от заявки инвестора до подписания соглашения, на 45% — от заявки до публикации проекта на торгах и на 58% — продолжительность переговоров с инвестором. Эти цели Антон Доронин изложил в публикации в своем Telegram-канале.
Антон Доронин сообщил, что работает в Москве в составе делегации Ставропольского края по поручению губернатора. Программу проводят Минэкономразвития России и Президентская академия. В ней участвуют профильные ведомства, институты развития и руководители территорий, которые уже используют механизмы государственно-частного партнерства и концессий. О планах пересмотреть сроки региональный министр рассказал после аудита процедур: команда изучила путь от подачи заявки до заключения соглашения и подготовила план изменений. Следующий шаг — закрепить предельные сроки согласования и правила переговоров в правовых актах края. Антон Доронин поручил завершить эту работу до конца года.
Представление ставропольского опыта продолжает федеральную программу, в рамках которой край уже получил первое место в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным «Коммерсанта», в рейтинге управленческих команд Ставрополье набрало 371 балл, заняло место в первой двадцатке регионов страны и стало лидером СКФО. Программу также проводили Минэкономразвития и Президентская академия; в краевой команде работали представители органов власти, муниципалитетов, институтов развития, ресурсоснабжающих организаций и бизнеса.
В сообщении Доронина говорится, что в крае заключили 66 соглашений ГЧП и концессий на общий объем инвестиций свыше 7,2 млрд руб. Это совокупный показатель двух механизмов, а не только концессий. Ранее краевой министр приводил меньшие цифры: в одном из сообщений его канала он говорил более чем о 30 соглашениях на 211 млн руб., а в другом — о 36 концессиях на сумму свыше 258 млн руб. Эти данные относятся к разным публикациям и датам, поэтому сами по себе не позволяют оценить темпы роста портфеля.
Для региона ускорение процедур важно на фоне роста числа проектов, которые власти пытаются привлечь через частные инвестиции. Концессия позволяет инвестору создавать или реконструировать объект и затем эксплуатировать его по условиям соглашения; при этом собственность на объект сохраняет публичная сторона. Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает общую правовую рамку таких соглашений, а региональные акты должны определить внутренний порядок согласований и переговоров.