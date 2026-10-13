Регионы РФ изучат ставропольский опыт заключения концессий

В сообщении Доронина говорится, что в крае заключили 66 соглашений ГЧП и концессий на общий объем инвестиций свыше 7,2 млрд руб. Это совокупный показатель двух механизмов, а не только концессий. Ранее краевой министр приводил меньшие цифры: в одном из сообщений его канала он говорил более чем о 30 соглашениях на 211 млн руб., а в другом — о 36 концессиях на сумму свыше 258 млн руб. Эти данные относятся к разным публикациям и датам, поэтому сами по себе не позволяют оценить темпы роста портфеля.