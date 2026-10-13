«Ростелеком» представил регионам готовые к внедрению ИИ-решения для задач госуправления

Андрей Прищемихин, директор Ростовского опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Для южных и кавказских регионов ИИ-сервисы в первую очередь должны обеспечивать быстрый практический эффект. У нас высокая доля задач, где важны контроль объектов и безопасность: строительство, дороги, общественные территории, обращения жителей. Поэтому наиболее актуальны решения с видеоаналитикой для выявления нарушений на ранних этапах, речевая аналитика и автоматизация работы с обращениями граждан, чтобы сокращать сроки реагирования, а также защищенные подходы к обучению моделей — чтобы использовать данные госорганов в надежном контуре и не тормозить внедрение. Такие подходы повышают эффективность управления и создают понятную базу для масштабирования в ближайшей перспективе».